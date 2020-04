Barco da Soflusa com 64 passageiros encalhado no Tejo

No local está uma lancha da Polícia Marítima e outra do ISN - Instituto de Socorros a Náufragos.

Um barco da Soflusa, com 64 passageiros a bordo, está encalhado rio Tejo, avançou a TVI. De acordo com declarações do comandante da Capitania do Porto de Lisboa, Coelho Gil, os passageiros "não correm perigo".

O alerta foi recebido por volta das 13h30. Quando o barco estava a chegar à entrada do Barreiro, onde iria atracar, ficou encalhado. De acordo com a TVI, o barco saiu fora do canal de navegação, no entanto, o motivo que levou a esta mudança não é conhecido.

No local está uma lancha da Polícia Marítima e outra do ISN - Instituto de Socorros a Náufragos. As autoridades estão a avaliar se irá ser necessário efetuar um possível transbordo dos passageiros ou se bastará esperar que a maré suba, algo que já está a acontecer.