Desinfetaram praia com lixívia e esqueceram-se que estavam a matar toda a vida no areal

Em Zahara de los Atunes, em Espanha, as autoridades locais queriam tornar a praia local mais segura para as crianças, depois de serem autorizados passeios com os menores após semanas de confinamento e, por isso, decidiram utilizar tratores para pulverizar lixívia. Contudo, esqueceram-se das consequências para a vida animal e a autarquia acabou mesmo a ter de pedir desculpas pelo “erro”.

Depois da ação de desinfeção, vários ambientalistas revoltaram-se contra a situação, fizeram queixa às autoridades locais, e acabaram mesmo por chamar a atenção de grupos como a Greenpeace Espanha.

"É totalmente absurdo", disse María Dolores Iglesias Benítez, líder de uma associação ambiental local, citada pelo Guardian. “A praia é um ecossistema vivo. E quando o pulverizas com lixívia, estás a matar tudo o que encontras”, acrescentou.

Depois de várias semanas de isolamento, a responsável explica que era esperado que os ninhos de algumas aves na área duplicassem, uma vez que não havia pessoas. Agora, o problema é outro. "Agora estou preocupada que os tratores tenham esmagado os ovos", denunciou. "No perímetro fumigado nada é visto, nem mesmo um inseto, mataram tudo. Não pensaram que isto é um ecossistema vivo, pensaram que é apenas terra", acrescentou.

A Greenpeace também se manifestou nas redes sociais e fez mesmo uma comparação entre este processo e a sugestão recente de Donald Trump, sobre a possibilidade de injetar desinfetante no corpo para combater a covid-19.

Em declarações ao Canal Sur, um funcionário municipal, Agustín Conejo, disse que as ações levadas a cabo foram motivadas apenas pelo desejo de proteger as crianças. "Reconheço que foi um erro. Mas foi feito com a melhor das intenções", disse.