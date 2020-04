Ameaça de bomba obriga à evacuação da sede da presidência

O Presidente austríaco, Alexander Van der Bellen, estava no palácio no momento em que a ameaça foi recebida.

A sede da presidência da Áustria, localizada em Hofburg, foi evacuada, esta quarta-feira, depois de ter sido feita uma ameaça anónima de bomba através de correio eletrónico, que acabou por se revelar falsa, de acordo com a polícia austríaca.

O alerta foi registado pelas 15h00 (14h00 em Lisboa). O Presidente austríaco, Alexander Van der Bellen, estava no palácio no momento em que a ameaça foi recebida. As autoridades transferiram de imediato o chefe de Estado para outro loca, de modo a garantir a sua segurança.. "O presidente estava no seu gabinete. Foi avisado e foi levado para um local seguro”, disse o porta-voz da presidência, Reinhard Pickl-Herk, citado pelas autoridades internacionais.

Todo o local foi evacuado e as autoridades cercaram a praça em frente ao edifício. Depois das buscas, nenhuma bomba foi encontrada e as autoridades acabaram por autorizar as pessoas a regressarem ao seu trabalho na sede da presidência, uma hora e meia depois.