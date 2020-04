Há mais um "Boris" no mundo

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, tornou-se pai novamente esta quarta-feira depois da sua parceira, Carrie Symond, ter dado à luz um rapaz.

A notícia foi uma surpresa, pois Symonds, de 32 anos, só era suposto entrar em trabalho de parto daqui a umas semanas. Mas tanto a mãe como o bebé se encontram bem, relata a comunicação social britânica.

Por todo o espetro político, voaram mensagens a congratular o nascimento do rapaz, depois de o casal ter sido confrontado com as realidades da pandemia do novo coronavírus, com o primeiro-ministro a ser obrigado a gerir a crise.

Johnson só voltou a tomar as rédeas de Downing Street na segunda-feira, depois de ter sido hospitalizado com covid-19 e internado na unidade de cuidados intensivos durante três dias. O seu estado de saúde chegou a tal ponto que o primeiro-ministro chegou a dizer mais tarde que podia ter ido desta para melhor