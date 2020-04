Já foram detidas 108 pessoas desde que foi decretado o terceiro período do estado de emergência

Desde que o terceiro período do Estado de Emergência entrou em vigor, às 00h00 do dia 18 de abril, a GNR e a PSP detiveram 108 pessoas por crime de desobediência.

Trinta e seis das pessoas foram detidas por desobediência à obrigação de confinamento obrigatório, 1 por desobediência ao dever especial de proteção, 51 por desobediência ao dever geral de recolhimento domiciliário, 8 por desobediência ao encerramento de instalações e estabelecimentos, 1 por desobediência às regras de funcionamento do comércio a retalho, 3 por desobediência às regras de funcionamento na prestação de serviços e 8 por resistência/coação.Ainda no mesmo período, foram encerrados 235 estabelecimentos por incumprimento das normas estabelecidas pelo Governo.

O número de detenções do terceiro período do Estado de Emergência já igualou o número de detenções do primeiro, que ocorreu entre os dias 22 de março e 2 de abril. Já o número de estabelecimentos encerrados é o mais baixo até à data. No total, desde que foi decretado pela primeira vez o Estado de Emergência já foram detidas 400 pessoas e 2.375 estabelecimentos foram encerrados.