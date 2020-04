Açores remetem para breve decisão sobre levantamento de medidas restritivas

O responsável da Autoridade de Saúde Regional dos Açores remeteu para breve um esclarecimento sobre se a região autónoma seguirá ou não os prazos estabelecidos a nível nacional para o levantamento das medidas de restrição adotadas para fazer face à pandemia de covid-19.

“Iremos comunicar esse possível alívio ou não das medidas implementadas nas últimas semanas dentro do mais curto espaço de tempo, compreendendo toda a ansiedade e o desejo da população", afirmou Tiago Lopes em Angra do Heroísmo, no ponto de situação diário sobre a evolução da covid-19 nos Açores.

"O surto não se pode dizer, de forma perentória, que está controlado. Temos de manter, na mesma, aquelas medidas de precaução básicas que temos vindo de forma insistente a transmitir", sublinhou o responsável, alertando para a necessidade de “cautela” na tomada de medidas no sentido de aliviar as restrições que vêm sendo impostas.

O levantamento das restrições, sublinhou, obrigará ao estabelecimento de "um novo contrato social" para lá da manutenção de hábitos como o cumprimento do distanciamento físico, das regras de etiqueta respiratória, da lavagem frequente das mãos e do uso de máscaras comunitárias em ambientes fechados ou com maior circulação de pessoas.

"Vai exigir de todos nós a manutenção de alguma atividade mais regrada, que não vai ser o normal a que todos nós estávamos habituados. Vai ser uma fase de adaptação nos mais diversos âmbitos, seja no turismo, seja nos transportes, na saúde", sublinhou Tiago Lopes, alertando para o risco da ocorrência de um novo surto.

Quanto à reabertura de estabelecimentos como cabeleireiros e clínicas, que retomarão a actividade a partir da próxima segunda-feira, o responsável afirmou que o processo está a ser acompanhado com a colaboração da PSP, para evitar "interpretações erróneas ou excessivas daquilo que foi comunicado" pelo Presidente da República.