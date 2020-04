Efemérides de 30 de Abril

1789 George Washington (1732-99, em funções até 97), herói da Guerra da Independência, foi investido há 231 anos primeiro presidente dos EUA, não aceitando o cargo de Rei nem ficar mais de 2 mandatos, por convicções pessoais e para dar o exemplo.

1901 O médico português Miguel Bombarda (1851-1910), cuja morte aceleraria a República em 1910, por se achar erradamente que fora assassinado, criou há 119 anos a Junta Liberal Republicana.

1939 O governo nazi determinou há 81 anos a nulidade de todos os contratos de arrendamento ou de propriedade habitacional dos judeus alemães e procedeu ao seu realojamento em "campos de trabalho".

1975 O Governo sul-vietnamita rendeu-se há 44 anos aos comunistas do norte, Vietcong, pondo fim a 29 anos de guerra civil em que se implicaram os EUA.

1976 Foram aprovados há 44 anos os Estatutos Provisórios Político-Administrativos das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira.

1984 O ciclista português Joaquim Agostinho (n.1943) caiu há 36 anos no final da quinta etapa da Volta ao Algarve, vindo a morrer poucos dias depois.

2007 Foi inaugurado há 13 anos o primeiro troço do Metro Sul do Tejo, ligando Corroios, no Seixal, à Cova da Piedade, em Almada.

2018 Uma criança de três, que estava há cerca de sete meses à espera de uma operação urgente ao cérebro, cuja cirurgia já fora cancelada três vezes, a última das quais porfalta de vaga no Hospital D. Estefânia, Lisboa, ficou mais uma vez adiada há 2 anos.

2019 Akihito (n.1933) despediu-se há 1 ano de 125ª Imperador de Japão e cedeu o trono ao seu filho Naruhito (n.1960).

P.A.