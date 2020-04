Portugal tem um caso de uma criança com reação inflamatória rara semelhante aos detetados noutros países

A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, revelou esta quinta-feira, em conferência de imprensa, que Portugal tem um caso de uma criança com reação inflamatória rara, com um quadro clínico semelhante aos casos de inflamação que foram detetados no Reino Unido.

“Há, de facto, uma situação que configura um quadro clínico pelo menos parecido com aqueles que têm sido descritos na literatura médica. O que é absolutamente normal”, considerou. “Neste momento, temos o reporte de uma situação semelhante, mas que ainda carece de caracterização para ver se é igual às outras reportadas”, afirmou, referindo-se a alguns casos de crianças identificados noutros países que apresentavam características da Síndrome do Choque Tóxico ou da Doença de Kawasaki, um distúrbio raro dos vasos sanguíneos.

A diretora-geral da Saúde reconhece ainda que as crianças são populações que pelas suas características não acatam normas de saúde pública, e face à reabertura das creches, a Direção-Geral da Saúde (DGS) está a preparar uma norma específica para estas instituições.

Graça Freitas disse ainda que “a epidemia felizmente não está a crescer” e que “tem uma tendência decrescente”. A diretor-geral da Saúde relembra que esta tendência é calculada não apenas com a análise do R0 - o número básico de reprodução do vírus, que determina o número de contágios a partir de um doente infetado - , mas também a partir de muitos outros fatores. Desta forma, Graça Freitas diz que tem de haver um "equilíbrio" entre a dinâmica da epidemia e a dinâmica do desconfinamento, e esse será o desafio dos próximos tempos.

Neste sentido, António Sales, secretário de Estado da Saúde, realçou que abril foi um mês "importante" e que maio será "determinante". O governante relembra que há diverso material no site da DGS para que possamos saber como nos devemos comportar face ao desconfinamento e "temos responsabilidades acrescidas”.

O governante revela que já foram emitidos 202 certificados para produção nacional de equipamentos de proteção individual.

"As máscaras não protegem se não forem usadas corretamente", alerta António Sales, lembrando que o uso de máscara não anula outros comportamentos para evitar o contágio.

Graça Freitas, sublinha que "quem comprar uma máscara comunitária tem de ver se é uma máscara de uso único ou reutilizável".

"Uma só medida não é suficiente. Temos de estar atentos às características das máscaras comunitárias - algumas são de uso único e outras terão reutilização, mas não são todas da mesma forma e o mesmo número de vezes", avisa.

"É preciso estarmos atentos às indicações dos fabricantes", acrescenta.

Questionada se a decisão sobre o uso de máscaras foi tardia, Graça Freitas diz que Portugal toma decisões de acordo com o Centro Europeu de Controlo de Doenças Transmissíveis (ECDC). "A decisão foi tomada em alinhamento com o ECDC. Aguardámos essa orientação com toda a tranquilidade, mas recordo que já estávamos em estado de emergência e em confinamento", disse, realçando que a decisão quanto à recomendação das máscaras acompanhou as diretrizes das autoridades superiores, e realça também o aparecimento deste novo tipo de máscaras, as máscaras sociais ou comunitárias.

António Sales revelou ainda que já foram realizados mais de 396 mil testes de diagnóstico à covid-19. Cerca de 80% destes testes foram feitos no mês de abril. Destes testes, 47% foram realizados no setor público, 44% no privado e 8,7% noutros estabelecimentos. O stock de testes é de mais de um milhão de testes de diagnóstico.

Graça Freitas admitiu que esta quinta-feira houve muito mais casos que quarta-feira, uma vez que ontem ocorreu um atraso no reporte da situação e, por isso, esses casos foram incluídos hoje no boletim.

Na mesma conferência de imprensa, o secretário de Estado admitiu que houve uma redução assistencial em quase todas as áreas de saúde, exceto nas consultas feitas pelo telefone , que teve um incremento de 36,8% comparativamente a 2019