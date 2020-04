Presidente da Eslovénia envia vídeo a Marcelo com mensagem em português

Borut Pahor destaca “a determinação, a coragem e a esperança” dos portugueses no combate ao coronavírus. Marcelo não demorou a responder.

O Presidente esloveno, Borut Pahor, enviou, esta quarta-feira, um vídeo ao Presidente da República, no qual elogiava os esforços dos portugueses.

Na mensagem, toda ela gravada em português, Borut Pahor sublinha “a determinação, a coragem e a esperança” do nosso país no combate à propagação da covid-19.

“Queria manifestar, em nome de todos os eslovenos, a nossa solidariedade na luta contra o coronavírus”, começa por dizer.

“Queríamos exprimir a nossa profunda admiração pelo povo português, que nestes tempos difíceis, está a demonstrar a determinação, a coragem e a esperança. A Eslovénia sente toda a sua tristeza, mas está sinceramente feliz pelos seus sucessos”, acrescentou.

Por sua vez, Marcelo Rebelo de Sousa respondeu com uma nota de agradecimento publicada também no site da Presidência. “Reciprocando os votos do Presidente da Eslovénia, o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa sublinhou ainda a importância dos laços que unem os dois países, bem como da cooperação e solidariedade internacional para fazer face a uma epidemia que a todos afeta”, pode ler-se.