Utilização de máscaras passa a ser obrigatória nas agências da Caixa Geral de Depósitos

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) torna obrigatória a utilização de máscaras no interior das agências bancárias, por prever uma maior afluência após o fim do estado emergência.

“Com o intuito de manter a segurança sanitária, que é um direito de todos, passa a ser obrigatória a utilização, pelos clientes, de máscara respiratória protetora no interior das Agências da Caixa. À semelhança do que se passa em outros estabelecimentos abertos ao público, os clientes devem ser portadores da sua máscara protetora”, lê-se no comunicado do banco público.

A CGD faz ainda saber que instalou barreiras protetoras de acrílico nas agências e que reforçou a sua limpeza e desinfeção para aumentar a proteção dos clientes e dos colaboradores.

“O setor bancário esteve na linha da frente no apoio à população que, durante este período, nunca esteve privada dos serviços”, lembra o banco, acrescentando que durante todo o período de estado de emergência, a caixa “manteve em funcionamento mais de 520 Agências e Gabinetes de Empresas por todo o país, reforçando ainda a sua oferta nos canais digitais, de modo a garantir total apoio às populações”.