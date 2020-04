Suécia admite pedir à UE que investigue pandemia do novo coronavírus

"Quando a crise global da covid-19 estiver controlada, é razoável e importante que seja realizada uma investigação internacional independente para que se apure a origem e a disseminação do coronavírus", afirmou a ministra da Saúde sueca.

A Suécia admitiu nesta quinta-feira pedir à União Europeia que investigue a origem do novo coronavírus. Não é o primeiro país a tomar uma posição do género na Europa, numa altura em que, além dos Estados Unidos e da Austrália, também a Alemanha exigiu já a Pequim mais informação sobre a origem do coronavírus responsável pela covid-19.

"Quando a crise global da covid-19 estiver controlada, é razoável e importante que seja realizada uma investigação internacional independente para que se apure a origem e a disseminação do coronavírus", escreveu a ministra da Saúde da Suécia, Lena Hallengren, num esclarecimento formal dirigido ao parlamento sueco.

O governo chinês vem reiterando que foi sempre transparente no que respeita à covid-19. Mas para a ministra sueca é "importante que a forma como toda a comunidade internacional lidou com a pandemia de Covid-19, incluindo a Organização Mundial da Saúde, seja investigada”. E acrescentou: "A Suécia tem o prazer de levantar esta questão no âmbito da cooperação dentro da UE”.

Semanas antes, o Presidente dos EUA havia anunciado que suspenderia o seu apoio à OMS, que vem acusando de uma “má gestão” da pandemia

Em relação à OMS, a ministra dos Negócios Estrangeiros da Suécia, Ann Linde considerou na quarta-feira que qualquer investigação que venha a ser iniciada deve sê-lo apenas após terminada a pandemia. "Achamos que a OMS está a fazer um trabalho importante neste momento e, portanto, julgamos não ser altura de prestar contas, mas antes de os deixar fazer o seu trabalho", defendeu Linde num seminário online organizado pela Atlantic Council, de Washington.