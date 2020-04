Covid-19 já matou mais de 230 mil pessoas

O número de casos de infeção pelo novo coronavírus confirmados em todo o mundo ultrapassou nesta quinta-feira os 3,2 milhões. As mortes associadas à covid-19 ultrapassam as 230 mil.

Dessas mortes, 5.867 ocorreram nas últimas 24 horas. Entre os países com mais mortes estão os Estados Unidos, que nas últimas 24 horas registaram 2.271 novas mortes, o Reino Unido, com 614), e o Brasil, com 449.

Em dados acumulados desde o início da pandemia os EUA seguem como o país quer com mais casos registados (mais de 1 milhão) quer com mais mortes (61.717). Seguem-se Itália, com 27.967 óbitos e 205.463 casos, o Reino Unido, com 26.711 mortes e 171.253 casos, a Espanha, com 24.543 mortes e 213.435 casos, e a França, com 24.376 mortos e 167.178 casos positivos de covid-19.

Segundo os cálculos feitos pela AFP, os 3.218.410 casos de infeção de que havia registo nesta quinta-feira desde o início da pandemia diziam respeito a 195 países e territórios.

Dos casos até à data confirmados, 922.900 foram até esta quinta-feira dados como curados.