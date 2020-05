Mais 18 óbitos nas últimas 24 horas. Já morreram mais de mil pessoas por covid-19

Casos confirmados são agora 25.351, mais 306 do que no balanço anterior. Número de internados é o mais baixo do último mês.

O boletim da situação epidemiológica em Portugal, divulgado esta sexta-feira pela DGS, revela que foram ultrapassados os mil óbitos por covid-19. Nas últimas 24 horas, morreram mais 18 pessoas, elevando para 1.007 o número de mortes associadas à covid-19, uma subida de 1,8%.

O número de casos de contágio aumentou de 25.045 para 25.351, mais 306 do que no balanço anterior, o que representa uma subida de 1,2%.

Os doentes recuperados passaram de 1.519 para 1.647, tendo sido dadas como curadas mais 128 pessoas.

Internados estão 892 doentes – menos 76 do que ontem, sendo o número mais baixo do último mês – dos quais 154 estão nos cuidados intensivos, ou seja menos 18.

A aguardar resultados laboratoriais estão agora 3.828 pessoas e as autoridades de saúde têm em vigilância 29.756 contactos.

Os casos confirmados:

196 meninos e 210 meninas com menos de 10 anos;

340 rapazes e 421 raparigas entre os 10 e os 19 anos;

1.250 homens e 1.687 mulheres entre os 20 e 29 anos;

1.504 homens e 2.040 mulheres entre os 30 e 39 anos;

1.681 homens e 2.581 mulheres entre 40 e os 49 anos;

1.673 homens e 2.234 mulheres entre os 50 e os 59 anos;

1.360 homens e 1.580 mulheres entre os 60 e 69 anos;

1.068 homens e 1.159 mulheres entre os 70 e os 79;

1.296 homens e 2.671 mulheres casos com mais de 80 anos.

10.368 casos do sexo masculino e 14.983 do sexo feminino

Óbitos:

5 homens e 5 mulheres entre os 40 e os 49 anos

22 homens e 9 mulheres entre os 50 e os 59 anos;

56 homens e 32 mulheres entre os 60 e os 69 anos;

116 homens e 81 mulheres entre os 70 e os 79 anos;

294 homens e 387 mulheres com mais de 80 anos.

493 do sexo masculino e 514 do sexo feminino