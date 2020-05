Georgina Rodríguez estende a roupa em cuecas

Fotografia ousada foi publicada no Instagram da namorada de Cristiano Ronaldo.

Georgina Rodríguez está a passas a ‘quarentena’ com Cristiano Ronaldo e as crianças no Funchal. Mas nem o isolamento parece tirar-lhe o gosto pelas fotografias ousadas.

Esta sexta-feira de manhã, publicou no sus Instagram uma fotografia na qual está a colocar roupa num estendal, quase despida.

A namorada de Cristiano Ronaldo surge de costas, com uma camisola de mangas compridas, mas sem calças e com umas cuecas reduzidas.