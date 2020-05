Mais de 27 mil pessoas morreram infetadas com o novo coronavírus no Reino Unido

Nas últimas 24 horas, morreram mais 739 pessoas infetadas com covid-19 no Reino Unido, segundo declarações do ministro de saúde, Matt Hancock, esta sexta-feira. No total, 27.510 não venceram a luta contra a doença no país.

Foram ainda registados mais 6.201 novos casos. Desde que a pandemia começou, 177.454 foram infetadas com o novo coronavírus.

Recorde-se que as autoridades de saúde inglesas alteraram a contabilização do número de óbitos esta semana - este número agora inclui não só as mortes em unidades hospitalares mas também no domicílio e em lares de idosos, o que tornou o número de óbitos registados muito mais elevado do que na semana passada.