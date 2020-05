Número de vítimas mortais e pessoas internadas volta a diminuir em Itália

Nas últimas 24 horas, foram registadas mais 269 vítimas mortais relacionados com o novo coronavírus em itália, um número diário que voltou a descer - foram registadas 285 mortes na quinta-feira. No total, já morreram 28.236 pessoas infetadas com covid-19 no segundo país com maior registo de vítimas mortais do mundo devido á doença.

Desde o início da pandemia, 207.428 pessoas foram infetadas com o novo coronavírus. Nas últimas 24 horas, como revelaram as autoridades de saúde, foram registados mais 1.965 casos positivos.

O número de recuperados voltou a aumentar. Nas últimas 24 horas, 2.349 pessoas venceram a doença, totalizando assim o número de pessoas recuperadas para 78.294.

Relativamente ao número de internados, a contagem também voltou a descer, tanto nos internamentos gerais, como nos cuidados intensivos. Existem 1.578 pessoas internadas em cuidados intensivos, menos 116 que no último boletim. Também o número geral de pessoas hospitalizadas voltou a descer - menos 580 do que na quinta-feira - e é de 17.569.