Cultura

1 de maio 2020

Nicholas Ratcliffe ‘ao vivo’ todos os sábados às 22h no Facebook do SOL

Ficou conhecido nas redes sociais por animar a Av. de Roma todos os sábados às 22h com os seus ‘concertos’ de varanda. A partir de amanhã, Nicholas Ratcliffe faz também do Facebook do SOL o seu palco.