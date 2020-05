Depois de vários rumores, é oficial: Gigi Hadid está grávida. A modelo de 25 anos está numa relação com o músico Zayn Malik, ex-membro dos One Direction, e espera agora o seu primeiro filho. Depois da sua mãe, Yolanda Hadid, ter confirmado a notícia ao site holandês RTL Boulevard, e ter ainda dado uma previsão sobre quando a criança deve nascer - setembro - a modelo acabou por se chegar à frente e assumir a gravidez, em declarações ao programa The Tonight Show With Jimmy Fallon, onde lamentou que não tenha sido a própria a poder anunciá-la aos seus fãs. “Claro nós é que queríamos ter anunciado, mas estamos muito animados e felizes e agradecidos pelas mensagens e apoio de todos”, disse Gigi.

Questionada sobre como está a enfrentar a gravidez em tempos de quarentena, devido ao aparecimento do novo coronavírus, a modelo diz que há pontos positivos na situação e que pode “viver esta experiência dia-a-dia”por estar em casa, no entanto não deixa de destacar pontos mais negativos, devido ás hormonas e ao facto de ter celebrado o seu aniversário, no passado dia 23, diferente do habitual e longe de muitas pessoas que normalmente passam a data ao seu lado. Gigi afirma que tem vivido uma “quarentena emocional”.