Mais de seis mil casos confirmados nas últimas 24 horas no Brasil

Nas últimas 24 horas, morreram mais 428 infetadas com covid-19 no Brasil, um número inferior ao anunciado esta quinta-feira. No total, já morreram 6.239 pessoas infetadas com o novo coronavírus no país.

Foram ainda registados mais 6.209 novos casos de infeção, nas últimas 24 horas. Apesar de ser um número preocupante é menor do que o partilhado na quinta-feira - 7.218. Há 91.589 pessoas infetadas no país. 38.039 foram considerados recuperados da doença.

Recorde-se que o Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, é contra as restrições levantadas para combater a propagação da doença, que este já apelidou de "gripezinha". 52% dos brasileiros são a favor do "isolamento social amplo", 46% são a favor do retorno ao trabalho de pessoas fora do grupo de risco, segundo um inquérito realizado pela Datafolha.