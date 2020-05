Idosos encontrados mortos foram degolados pelo sobrinho de 17 anos com a ajuda de amigos

Os idosos que este sábado foram encontrados sem vida, em casa, em Vila Nova de Santo André, terão sido degolados pelo sobrinho, de 17 anos, com a ajuda de dois amigos, de 17 e 16 anos, avança o Correio da Manhã.

De acordo com o mesmo jornal, os três jovens já foram detidos pela GNR de Santiago do Cacém. O crime terá ocorrido ao final da noite de sexta-feira e o cadáveres do casal, entre os 70 e os 80 anos, foram descobertos na madrugada de sábado por uma neta das vítimas, depois de os avós não atenderem o telemóvel.

Os jovens devem ser presentes este sábado no tribunal de Santiago de Cacém.

Fonte da GNR, citada pelo Correio da Manhã, adiantou que a investigação foi entregue à Polícia Judiciária (PJ),

Até ao momento não são conhecidas as motivações do crime.