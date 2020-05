Há 1023 mortos por covid-19 em Portugal. "Erro de duplicação" baixa número de casos confirmados

O boletim da situação epidemiológica em Portugal, divulgado este sábado, pela DGS, revela que Portugal regista 1.023 óbitos por covid-19. Nas últimas 24 horas, morreram mais 16 pessoas no país devido ao novo coronavírus.

O número de casos de contágio é de 25.190, depois de as autoridades de Saúde admitirem erros nos boletins dos últimos dias, nomeadamente no número de casos identificados na região Norte - na última semana (desde o dia 25 de abril), os testes informáticos de verificação encontraram 422 casos duplicados que não eram verdadeiros novos casos e sim problemas de integração. Como tal, os dados deste sábado para a região Norte refletem essa correção e os boletins dos dias de 25 a 30 de abril serão corrigidos.

Os doentes recuperados são agora 1.671, mais 24 que na véspera.

Internados estão 855 doentes –menos 37 que ontem – dos quais 150 estão nos cuidados intensivo.

A aguardar resultados laboratoriais estão agora 3.781 pessoas e as autoridades de saúde têm em vigilância 27.895 contactos.

Os casos confirmados:

199 meninos e 212 meninas com menos de 10 anos;

337 rapazes e 418 raparigas entre os 10 e os 19 anos;

1.245 homens e 1.675 mulheres entre os 20 e 29 anos;

1.497 homens e 2.040 mulheres entre os 30 e 39 anos;

1.654 homens e 2.568 mulheres entre 40 e os 49 anos;

1.670 homens e 2.599 mulheres entre os 50 e os 59 anos;

1.342 homens e 1.567 mulheres entre os 60 e 69 anos;

1.052 homens e 1.155 mulheres entre os 70 e os 79;

1.283 homens e 2.677 mulheres casos com mais de 80 anos.

10.279 casos do sexo masculino e 14.911 do sexo feminino

Óbitos:

5 homens e 5 mulheres entre os 40 e os 49 anos

23 homens e 9 mulheres entre os 50 e os 59 anos;

57 homens e 32 mulheres entre os 60 e os 69 anos;

119 homens e 82 mulheres entre os 70 e os 79 anos;

299 homens e 392 mulheres com mais de 80 anos.

503 do sexo masculino e 520 do sexo feminino

Veja o boletim com maior detalhe na fotogaleria.