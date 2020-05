Morreram 621 pessoas nas últimas 24 horas no Reino Unido

Morreram 621 pessoas por covid-19 nas últimas 24 horas no Reino Unido. Este número representa uma descida face à véspera, quando tinham sido registadas 739 mortes. No total, o novo coronavírus já fez 28.131 vítimas mortais no país.

Nas últimas 24 horas foram ainda diagnosticados 4.806 casos novos casos, depois de na sexta-feira serem diagnosticados 6.201. No total, o Reino Unido contabiliza 182.260 infetados.

O Reino Unido é já o terceiro país com mais óbitos, atrás de Estados Unidos (mais de 65 mil) e Itália (mais de 28 mil).