Rússia regista 10.633 novos casos de covid-19 em apenas um dia

A Rússia registou neste domingo 10.633 novos casos de covid-19. Foi o maior número de infeções confirmadas em 24 horas desde o início da pandemia, que eleva o total de casos positivos para 134.687 no país.

Trata-se de um aumento de 8,3% em relação ao dia anterior num país em que o número de infeções pelo novo coronavírus duplicou em apenas dez dias.

Segundo os dados divulgados neste domingo pelas autoridades de saúde russas, nas últimas 24 horas registaram-se 58 mortes associadas à covid-19. O total de vítimas mortais desde que a doença chegou ao país é, de acordo com as estatísticas oficiais, de 1.280.

Os recuperados são agora 16.639.

Em Moscovo, o principal foco de infeção no país, são 729 as mortes e 68.606 os casos confirmados. De acordo com o afirmado pelo autarca da capital russa, Serguéi Sobianin, os estudos apontam para que o número real de infetados na cidade com 12,6 milhões de habitantes seja de cerca de 250 mil pessoas.