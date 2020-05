Marta Temido esclarece declarações sobre celebração do 13 de Maio

O Santuário de Fátima diz ter sido “apanhado de surpresa pelas declarações do Governo” sobre a possibilidade da celebração do 13 de maio. O Santuário reagiu neste domingo em comunicado às declarações da ministra da Saúde, Marta Temido, no sábado à noite, numa entrevista à SIC em que admitiu que as celebrações religiosas são “uma possibilidade”, desde que observando o cumprimento das regras sanitárias em vigor, à semelhança do que aconteceu com o 1.º de Maio.

"Se essa for a opção de quem organiza as celebrações, de organizar uma celebração do 13 de Maio onde possam estar várias pessoas, desde que sejam respeitadas as regras sanitárias, isso é uma possibilidade", afirmou Marta Temido à SIC.

Na conferência de imprensa deste domingo, a ministra da Saúde disse que “o que pretendeu explicitar” na entrevista de sábado há SIC foi que “há uma diferença entre peregrinos e celebrantes”. E acrescentou: “Aquilo que a Igreja Católica já definiu muito concretamente foi a sua intenção de que, num contexto de prudência e de especial cautela, este ano as celebrações acontecessem num quadro específico. E nós estamos obviamente totalmente disponíveis para apoiar a Igreja Católica ajudando à definição daquilo que sejam essas celebrações. Mas não se confundam celebrantes com peregrinos. Da mesma forma que noutros contextos nenhum evento aconteceu exatamente da forma como tinha acontecido antes”.

Foi já a 6 de abril que o Santuário de Fátima anunciou que a Peregrinação Internacional Aniversária seria feita em 2020 sem a presença de peregrinos, apesar de se manterem as principais celebrações na Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, a serem presididas pelo cardeal D. António Marto e transmitidas pelos media e em plataformas digitais.