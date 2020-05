Cerca de 200 portugueses regressam de Cabo Verde

Cerca de 200 portugueses que estavam retidos em Cabo Verde desde o início da pandemia regressaram este domingo a Portugal. Os portugueses estavam nas ilhas de São Vicente e de Santiago e fizeram a viagem até Portugal num voo comercial da TAP.

António Albuquerque Moniz, embaixador de Portugal em Cabo Verde, anunciou este domingo que os portugueses repatriados já tinham feito o pedido no consulado. “As pessoas têm que pagar, embora o valor seja bastante razoável”, disse o diplomata, acrescentando que um voo realizado por outro país europeu “custa três vezes mais caro” do que o bilhete cobrado aos portugueses pelo voo da TAP. De acordo com António Albuquerque Moniz, foi dada prioridade aos idosos e pessoas com crianças.

O embaixador não quis comprometer-se com novos voos de repatriamento, uma vez que “a TAP já está a prever voos a partir do dia 18 [de maio] da Praia”, não fazendo sentido, disse o diplomata, “organizar outro voo, quando não temos pessoas suficientes”.