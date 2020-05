Boris Johnson diz que chegou a ser equacionado como anunciar a sua morte

Numa entrevista ao The Sun, o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, revelou que foram realizados planos de “contingência” quando se encontrava seriamente doente no hospital.

O primeiro-ministro disse que a certo ponto a probabilidade de ter que utilizar um ventilador era de “50-50”.

“Isso foi quando a coisa ficou… já estavam a pensar em como lidar em termos de apresentação [ou seja, do anúncio da sua morte ao povo britânico]”, revelou Johnson ao The Sun.

O chefe do Executivo esteve internado durante três dias na unidade de cuidados intensivos do St. Thomas’ Hospital, no centro de Londres, e chegou a temer-se o pior.

Foi tratado por um enfermeiro de nacionalidade portuguesa, Luís Pitarma, de Aveiro, a quem Johnson agradeceu publicamente pelos cuidados prestados.