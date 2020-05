Siza Vieira compra máscaras e já fala em exportação

Deverá refletir-se nos “próximos tempos”, com uma redução dos preços destes equipamentos

O ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, deslocou-se ontem a uma superfície comercial em Lisboa para comprar máscaras e demonstrar como será a nova realidade dos portugueses, que a partir de agora têm de usar obrigatoriamente este equipamento em diversos espaços públicos.

Siza Vieira destacou mesmo que a indústria nacional se mobilizou muito para aumentar a produção de máscaras e que isso deverá refletir-se nos “próximos tempos”, com uma redução dos preços destes equipamentos, para o que também contribuirá a baixa do IVA para 6%, já aprovada no Parlamento.

O ministro da Economia chegou a afirmar que, “neste momento, as empresas portuguesas não só produzem para o mercado nacional como já começam a produzir também para exportação”, o que representa uma alteração da realidade após um longo período de carência de máscaras em quantidade suficiente para fazer face à procura dos portugueses durante a pandemia.