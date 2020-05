Lojas CTT com horários alargados

As lojas CTT vão estar em funcionamento nos dias úteis, entre as 9h e as 13h30 e entre as 14h30 e as 17h30 para assegurar a prestação do serviço à população no contexto da pandemia covid-19. Apesar dos horários mais alargados, os Correios vão manter as medidas de mitigação anteriormente aplicadas.

No entanto, as lojas em espaço comerciais e aeroportos, serão uma exceção uma vez que terão o horário aplicado pelo espaço onde estão inseridos.

Além disso, informam os CTT, estarão encerradas a loja do Aeroporto das Lajes, na Terceira, da Loja do Cidadão de Lisboa e da Loja do Cidadão de Odivelas, devido ao encerramento desses espaços.

Segundo os Correios, além de todas as medidas de mitigação já implementadas, passa a ser obrigatório o uso de máscara por parte dos clientes no interior das lojas, onde o atendimento vai continuar a ser à porta fechada. Assim, apenas podem permanecer na Loja os clientes que estão a ser atendidos.

Os Correios colocaram ainda uma fita colorida sinalizadora no chão por forma a manter a distância de segurança entre o colaborador e o cliente e um acrílico protetor nos balcões.

No que diz respeito aos postos de correio, os CTT informam que poderão existir alterações nos horários de funcionamento ou o encerramento dos mesmos, por decisão dos parceiros dos CTT na prestação deste serviço.