Cadela que perdeu donos devido ao novo coronavírus encontrou uma nova família

O animal foi aplaudido à saída do centro de abrigo para animais.

A história de Che-che, uma cadela de nove anos, que ficou órfã quando os dois donos morreram infetados com covid-19, ficou conhecida através da comunicação social no início do mês de abril.

A situação ocorreu nos EUA. O animal foi deixado num abrigo para animais em Monmouth County. Muitos mostraram interesse em ficar com o animal e o centro acabou por escolher uma nova família para che-che.

"Depois de, literalmente, centenas de perguntas sobre a Che-Che, finalmente encontrámos a casa perfeita para ela! A nossa Che-Che recebeu os melhores cuidados (e muitos carinhos) connosco depois de perder os seus pais humanos para a covid-19. Sabíamos que a única forma de honrar a sua família era encontrar um lugar onde pudesse viver o resto da sua vida, vivendo como a princesa que é" escreveu o centro de abrigo, nas redes sociais, onde partilharam também um vídeo onde se pode ver a cadela a sair do centro e a ser aplaudida, ao lado da sua dona.