Alerta de animal selvagem à solta acabou em gargalhadas

As autoridades do condado de Kent, no Reino Unido, receberam um alerta acerca de um animal selvagem que estaria à solta numa zona rural da região.

Uma equipa de vários agentes armados dirigiu-se para a zona onde alegadamente tinha sido visto um tigre. Avistaram o animal, mas ao chegaram mais perto aperceberam-se que se tratava de um falso alarme

Afinal o animal selvagem à solta não passava de uma estátua em tamanho real de um tigre, por isso inofensivo.

A ‘obra’ é da autoria de Juliet Simpson, atualmente com 85 anos, que não podia ter ficado mais espantada com a presença das autoridades na sua propriedade, onde está colocada a estátua há mais de vinte anos.