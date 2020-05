Mercado automóvel com queda histórica de 84,6% em abril

"Nem em fevereiro de 2012, em plena crise financeira internacional, com uma descida histórica de 52,3%, o mercado caiu tanto num único mês, como no passado mês de março (-56,6%) e em abril de 2020 (-84,6%)", alerta a ACAP.

Em abril foram matriculados, pelos representantes legais de marca a operar em Portugal, 3.803 veículos automóveis, ou seja, menos 84,6% do que em igual mês do ano anterior, revelam os dados da ACAP.

Já no período de janeiro a abril de 2020, foram colocados em circulação 56.744 veículos novos, o que representou uma diminuição homóloga de 39,8%.

Em abril foram matriculados em Portugal 2.749 automóveis ligeiros de passageiros novos, ou seja, menos 87% do que no mês homólogo do ano anterior. No primeiro quadrimestre do ano as matrículas de veículos ligeiros de passageiros totalizaram 48.031 unidades, o que se traduziu numa variação negativa de 40,4% relativamente a período homólogo de 2019.

Já o mercado de ligeiros de mercadorias registou em abril de 2020 uma evolução desfavorável, tendo decrescido 69,9% face ao mês homólogo do ano anterior, situando-se em 948 unidades matriculadas. Em termos acumulados, no período de Janeiro a Abril, o mercado atingiu 7.584 unidades, o que representou uma queda de 36,2% face ao período homólogo do ano anterior.

Quanto ao mercado de veículos pesados, o qual engloba os tipos de passageiros e de mercadorias, no quarto mês do ano de 2020 verificou-se uma queda de 72,7% em relação ao mês homólogo do ano anterior, tendo sido comercializados 106 veículos desta categoria. De janeiro a abril, as matrículas totalizaram 1.129 unidades, o que representou também uma queda do mercado de 38,6% relativamente ao período homólogo de 2019.