IRS. 210 mil pessoas já receberam reembolso ou vão receber em breve

Até esta segunda-feira cerca de 210 mil pessoas já receberam o reembolso do IRS ou estão prestes a recebê-lo, revelou ao i fonte do Ministério das Finanças. A mesma fonte do gabinete de Mário Centeno acrescenta ainda que o valor médio dos reembolsos está situado nos 1095 euros.

Segundo dados disponibilizados no site das Finanças, tinham sido já entregues perto de três milhões de declarações de IRS até esta segunda-feira, um valor que representa quase metade do total de entregas do ano passado.

Recorde-se que as Finanças começaram a processar os reembolsos aos contribuintes no dia 20 do mês passado, tendo o ministério assinalado o início do pagamento dos primeiros reembolsos 21 dias após o arranque da entrega das declarações.

Ao contrário do que tem sucedido nos últimos anos, na campanha de entrega do IRS atualmente em curso, o Governo optou por não se comprometer com um prazo médio para a devolução do imposto aos contribuintes.

Em 2019 o prazo médio do reembolso das declarações automáticas do IRS rondou os 11 dias.

No entanto, já antes da campanha do IRS deste ano ter iniciado, o Governo tinha deixado o alerta para o atraso deste ano face à crise pandémica que assola o país. “Agora, todos compreenderão que o atual contexto é um contexto excecional em que todos os serviços que são feitos juntos das finanças são feitos via online”, disse o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes.

No entanto, o governante deixou a promessa de que os pagamentos seriam feitos: “Esse dinheiro é aquele que os portugueses foram retendo e que o Estado foi retendo aos portugueses e que o Estado devolve agora, com toda a naturalidade”.

Recorde-se ainda que a campanha de IRS, tal como prometido pelo Governo, começou dentro da data habitual, a 1 de abril. Só nesse dia 570 mil contribuintes entregaram a sua declaração de rendimentos ao Fisco.