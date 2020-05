Dez casos de infeção por covid-19 no futebol alemão

Este domingo, o governo alemão mostrou-se favorável à retoma do futebol profissional no país ainda este mês

A primeira série de testes a clubes da primeira e da segunda divisão da Alemanha resultaram em dez casos positivos para a covid-19, anunciou hoje a Liga Alemã de Futebol (DFL).

Dos 1724 testes já realizados nos 36 clubes envolvidos (18 em cada divisão), dez deram positivo, embora a DFL não tenha revelado os clubes envolvidos e o nome das pessoas, que podem ser quer jogadores quer membros das equipas técnicas ou do staff.

Recorde-se que este domingo o ministro alemão do Interior, com a pasta do Desporto, mostrou-se favorável à retoma do futebol profissional (I e II Ligas) no país ainda este mês.

A Bundesliga propõe um regresso com jogos à porta fechada e a obrigatoriedade de testar jogadores e equipas técnicas a cada três dias, para assegurar que as partidas se realizam sem riscos.

Após cumpridas 25 jornadas, o Bayern lidera a prova.