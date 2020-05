Everything Is New vai anunciar novos espetáculos

Álvaro Covões, diretor da Everything Is New, afirmou na Prova Oral da Antena 3 que irá anunciar novos espetáculos esta semana. “Vamos anunciar espetáculos, para dias 1, 2, 3 e 4 de junho, disso podem ter a certeza. Vamos ter de voltar em segurança: para os que estão no palco, os que estão na plateia, os que recebem as pessoas. Mas vai acontecer”, disse. Na mesma entrevista, reconheceu que a presente edição do Nos Alive dificilmente se realizará e que se encontra a aguardar a tomada de decisão do Governo.