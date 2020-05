"Darth Vader" aconselha pessoas a cumprir quarentena nas Filipinas

A 4 de maio, o dia em que se celebra a saga Star Wars mundialmente, as autoridades de uma vila perto de Manila, nas Filipinas, decidiram tentar animar o dia não só aos fãs do filme mas também ao resto da população, que se encontra em quarentena devido ao aparecimento do novo coronavírus.

Vestidos com roupa de Darth Vader e Stormtrooper, os agentes chamaram à atenção dos moradores sobre a obrigatoriedade de ficar em casa de modo a conter a propagação da covid-19. "Repreendemos os moradores que ainda saem para o exterior sem as credenciais de quarentena necessárias e também aqueles que não usam máscaras. Garantimos que as diretrizes do governo sejam seguidas adequadamente", disse Muriel Baldago, um dos agentes, à Reuters. No entanto, com os fatos tudo se tornou mais divertido para a população e um pouco diferente de um dia normal de confinamento, segundo Baldago.

Além dos avisos, as autoridades distribuiram ainda alguns alimentos pela população mais necessitada, utilizando barcos para chegar aos que vivem mais isolados.