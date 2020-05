Biografia sobre Harry e Meghan vai revelar lado da história do casal sobre afastamento da família real

Harry e Meghan Markle vão lançar uma biografia, no dia 11 de agosto, onde irão revelar pormenores sobre o seu lado da história no afastamento da vida da família real britânica, de acordo com o site Page Six.

Os duques de Sussex entraram em contacto com jornalistas de quem são amigos e pediram para que estes escrevessem a sua biografia. Além do afastamento da família real, a biografia irá abordar ainda o ínicio da vida nos Estados Unidos do casal. O livro irá chamar-se 'Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family.

A editora, Dey Street Books, divulgou uma descrição da biografia, onde afirma que os detalhes que irão ser revelados "vão além das manchetes" e vão ser revelados "detalhes desconhecidos da vida de Harry e Meghan juntos, afastando os muitos rumores e equívocos que atormentam o casal".