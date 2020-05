Morreu de covid-19 o primeiro jovem com menos de 30 anos em Portugal

O boletim da situação epidemiológica em Portugal revelou que um dos onze óbitos registados nas últimas 24 horas foi de um jovem, do sexo masculino, com menos de trinta anos.

O número de mortes associadas à covid-19 subiu para 1.074, um aumento de 1%, e os casos confirmados são agora 25.702, mais 178, o que representa um aumento de 0,6%.

O número de casos recuperados subiu de 1.712 para 1.743, mais 31 do que no balanço anterior.

Atualmente, estão internados 818 doentes, mais cinco do que ontem. Do total de hospitalizados, há 134 infetados nos cuidados intensivos, menos nove do no último boletim.

A aguardar resultados laboratoriais estão 2.671 pessoas e as autoridades de saúde tem em vigilância 25.066 contactos.

Os casos confirmados:

215 meninos e 221 meninas com menos de 10 anos;

351 rapazes e 423 raparigas entre os 10 e os 19 anos;

1.288 homens e 1.706 mulheres entre os 20 e 29 anos;

1.538 homens e 2.077 mulheres entre os 30 e 39 anos;

1.668 homens e 2.608 mulheres entre 40 e os 49 anos;

1.693 homens e 2.650 mulheres entre os 50 e os 59 anos;

1.357 homens e 1.598 mulheres entre os 60 e 69 anos;

1.068 homens e 1.196 mulheres entre os 70 e os 79;

1.316 homens e 2.729 mulheres casos com mais de 80 anos.

10.494 casos do sexo masculino e 15.208 do sexo feminino

Óbitos:

1 homem entre os 20 e os 29 anos;

5 homens e 5 mulheres entre os 40 e os 49 anos

24 homens e 9 mulheres entre os 50 e os 59 anos;

59 homens e 34 mulheres entre os 60 e os 69 anos;

127 homens e 89 mulheres entre os 70 e os 79 anos;

313 homens e 408 mulheres com mais de 80 anos.

529 do sexo masculino e 545 do sexo feminino