Nacional e Farense sobem à I Liga

Nacional e Farense vão ser promovidos à I Liga na próxima época, enquanto Casa Pia e Cova da Piedade serão despromovidos ao Campeonato Portugal. A decisão foi tomada na reunião desta terça-feira, confirmou entretanto a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).

Após 24 jornadas, altura em que a II Liga foi suspensa, Nacional e Farense ocupavam as duas primeiras posições na tabela classificativa, com 50 e 48 pontos, respetivamente. Já Casa Pia e Cova da Piedade ocupavam os dois últimos lugares, com 11 e 17 pontos.

Contas feitas, o Farense regressa ao principal escalão do futebol português 18 anos depois - até agora, conta 23 participações no principal escalão, entre 1970/71 e 2001/02. O conjunto algarvio tem como melhor resultado de sempre o quinto lugar, alcançado na Liga 1994/95.

Por sua vez, o Nacional volta a estar entre os grandes após um ano de ausência, naquela que será a sua 20.ª presença na competição principal de futebol do país.

Recorde-se que a II Liga foi interrompida por tempo indeterminado em 12 de março, mas, ao contrário da I Liga e da Taça de Portugal, o Governo decidiu dar esta prova por terminada.