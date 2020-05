Sondagem. Marcelo esmaga em todo o país e em todas as idades

A primeira sondagem sobre as Presidenciais 2021 – Eurosondagem/Associação Mutualista Montepio – confirma que o Presidente tem a maior base de apoio na sua família política, do centro-direita e da direita.

Marcelo Rebelo de Sousa será facilmente reeleito à primeira volta nas presidenciais de 2021, segundo a sondagem realizada pela Eurosondagem-Associação Mutualista Montepio para o SOL. Tal como revelámos na última edição, o atual inquilino de Belém parte mesmo em condições de bater o recorde de votação de Mário Soares em 1991.

Rui Oliveira e Costa, politólogo e responsável técnico por este estudo, sublinha que Marcelo obtém os seus melhores resultados nas regiões autónomas, «o que é normal para o Presidente em funções», e no norte seguido do centro do país. Abaixo da sua media estão a Área Metropolitana de Lisboa (principalmente) e o sul. «Verifica-se, assim, que a sua maior base de apoio se situa à direita e centro-direita (a sua família política)», conclui.

Ana Gomes e Marisa Matias têm melhores intenções de voto nas Áreas Metropolitanas, principalmente na de Lisboa – tal como André Ventura, enquanto Arménio Carlos também maior aceitação no sul.

Em termos de faixas etárias, Marcelo é tranversal na sociedade portuguesa. Marisa desce com a idade, ao invés de Arménio Carlos, que sobe. Ana Gomes e André Ventura têm os seus piores resultados entre os mais jovens.

Se as Presidenciais fossem hoje, em quem votaria?

Marcelo Rebelo de Sousa – 70,7%

Ana Gomes – 8,4%

Marisa Matias – 7,2%

André Ventura – 5,5%

Arménio Carlos – 5,2%

André Silva – 2,0%

Cotrim Figueiredo – 1,0%