Não à derrota e à dissolução nacional!

Se bem que esta guerra, do coronavírus, seja uma ‘guerra de baixa intensidade’, em termos metodológicos ela deveria ser travada do mesmo modo do que uma ‘guerra a sério’ o seria.

Assistimos todos os dias pelas televisões a todo o tipo de comentários e opiniões sobre os mais variados assuntos relacionados com o coronavírus: as máscaras, os testes, os estudos de imunidade, os níveis de confinamento, os números de mortes, as previsões sobre a evolução da pandemia, as consequências económicas e as medidas de emergência e de ‘estímulo’, etc.. Sobre todos estes assuntos consultam-se miríades de ‘especialistas’, ‘catedráticos’ e ‘opinadores’ que não chegam a nenhum acordo. Será natural que, perante tal ‘chinfrineira ruidosa’, se abatam sobre a população as dúvidas, os receios, a insegurança e o medo. Estamos todos na corda bamba, sem futuro previsível, paralisados e confusos. Tanto mais confusos quanto os ‘generais’ que dirigem esta guerra, o Governo e os organismos estatais competentes, designadamente na área da saúde, são constantemente postos em causa, menorizados e sabotados por toda uma turba de ‘curas a soldo’ que, ao abrigo da ‘liberdade de imprensa’, servem os seus amos.

E eu, com uma formação militar que imediatamente reivindica uma ‘unidade de direção’ e uma forte coesão nacional para vencer, pergunto-me: Quem controla, e com que propósitos, esta ‘comunicação social’, pública e privada, que, insidiosamente, manipula as emoções públicas e vai colocando no subconsciente de cada um as ‘mensagens’ sobre a inevitabilidade da maior escravização futura de Portugal e do seu povo às mãos do Capital Financeiro Internacional?

Também numa ‘guerra a sério’ as imprevisibilidades, decorrentes da vontade e da iniciativa do ‘inimigo’, são tremendas; no entanto, elas são tratáveis e inseríveis num processo de planeamento rigoroso e de execução disciplinada. O facto de nesta guerra do coronavírus haver muita ‘imprevisibilidade’, não obsta a que o processo de direção seja consistente e eficiente.

Numa ‘guerra a sério’, todos os recursos e setores da nação terão de ser concentrados nos Objetivos definidos e incorporados nos dispositivos operacionais. Quem se negue a isso, poderá ser considerado ‘desertor’ ou ‘traidor’ (se trabalhar concertado com o Inimigo).

Porque é que, ‘nesta guerra’, nesta emergência nacional, os sistemas privados de saúde ficam de fora? Porque não foram requisitados?

Porque é que, ‘nesta guerra’, a ‘comunicação social’, pública e privada, não se encontra a trabalhar convergentemente com a direção estratégica da batalha, mesmo que para tal fosse necessário reorganizar as direções dos meios públicos e, se necessário, exercer ações sobre os meios privados?… Quando, ainda por cima, o presidente do PSD, Rui Rio, deu, ele próprio, o exemplo de ‘como se deve trabalhar’ em circunstâncias de emergência nacional como a presente?

Se o papel do Ministério da Defesa (e das forças armadas que restam ao fim de 40 anos da sua infantilização) se limita a operações ridículas e indignas como aquela da ‘distribuição de refeições’ aos sem-abrigo, podemos pensar quão elevado já está o grau de Dissolução Nacional.

Bastará, para ‘terminar a obra’, enterrar o país em mais uma avalanche de empréstimos e instrumentos de dependência…

Entretanto, nesta Beira Alta onde me encontro bem ‘confinado’, sobram terrenos, água e vontades para criar as batatas, os legumes e a fruta toda para alimentar o país, sem ter de importar nada!

Bastaria, conforme aqui me disseram, em nome da Liberdade prometida por Abril, que a ‘economia social’ não se limitasse aos ‘lares-asilos de idosos’ e aos depósitos de ‘cuidados continuados’ promovidos por ‘ipsses’, e que a ASAE, a GNR e as ‘Finanças’, não andassem, «ao serviço dos hipermercados, atrás dos agricultores que levam produtos nos seus carros».