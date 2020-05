Imagens de antigas glórias do Benfica pintadas com tinta verde e inscrições com ano de 1906

A Rotunda Cosme Damião, junto ao Estádio da Luz, foi vandalizada durante a última madrugada.

Entre os históricos jogadores representados no mural estão Eusébio ou Mário Coluna - as imagens de antigas glórias do Benfica surgiram pintadas com tinta verde e inscrições com ano de 1906 (ano de fundação do Sporting).

Entretanto, o Benfica já procedeu à limpeza do espaço.