General Eletric corta 13 mil empregos

A General Electric revelou que vai suprimir 25% dos postos de trabalho no departamento de aviação, o equivalente a 13 mil empregos, devido aos efeitos da pandemia de Covid 19.

O plano de despedimentos deverá estar pronto “nos próximos meses” e a empresa assegura que serão “consultados” os funcionários e os seus representantes. Este corte vem juntar-se aos 2600 já eliminados em março.

O diretor-executivo do departamento de aviação, David Joyce, garante que a empresa adotou “medidas difíceis para reduzir custos nos últimos dois meses”, mas não foram suficientes e tornou-se “necessário ajustar o negócio à realidade do mercado”. Além do corte nos postos de trabalho, a General Eletric avançou ainda que o fabrico de aviões também será reduzido até 2021.

Além do corte nos postos de trabalho, a General Eletric avançou ainda que o fabrico de aviões também será reduzido até 2021. A profunda contração da aviação comercial não tem precedentes, afeta todos os clientes em todo o mundo. Estima-se que o tráfego global baixe aproximadamente cerca de 80% no segundo trimestre, em comparação com o efeito do início da pandemia, em princípios de fevereiro, na China”, frisa Joyce.