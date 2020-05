Abanca com lucro de 127 milhões nos três primeiros meses do ano

O Abanca, que se prepara para comprar o Eurobic, registou um lucro de 127 milhões de euros nos primeiros três meses do ano, após o reforço de provisões de 78 milhões. "O Abanca obteve um lucro líquido de 127 milhões de euros no primeiro trimestre de 2020, valor que se traduz numa rentabilidade (ROE) de 10,9%", disse, em comunicado

De acordo com o banco, as “receitas recorrentes, com uma margem financeira que cresceu 17,4%, continuaram a melhorar e continuam a ser o pilar fundamental do resultado obtido” .

O banco registou ainda uma melhoria da qualidade dos ativos. "Após uma redução homóloga de 1,6% no total de créditos duvidosos, a taxa de incumprimento apresentou uma nova queda, situando-se em 2,7% e ficando abaixo da média do setor financeiro espanhol", nota a entidade.

Quanto ao rácio de transformação, a instituição financeira indica que os "depósitos dos clientes constituem a base da estrutura de financiamento", com o rácio de crédito sobre para depósitos a situar-se nos 98%.

