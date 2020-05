Número diário de óbitos volta a aumentar em Itália

Morreram mais 236 pessoas devido à covid-19 nas últimas 24 horas em Itália. Este número representa uma ligeira subida do número diário de mortes pelo segundo dia consecutivo.

No total, já morreram 29.315 pessoas no país vítimas do novo coronavírus.

Nas últimas 24 horas foram ainda diagnosticados 1.075 novos casos de infeção. Número que desceu face à véspera, quando foram registados 1.221 casos. No total, o país regista um total de 13.013 casos de covid-19.

Segundo o novo balanço, 85.231️ pessoas já recuperaram da doença.