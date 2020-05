A fotografia de Cristina Ferreira que está a confundir os fãs: "Parece a Alexandra Lencastre" | FOTO

Cristina Ferreira partilhou, esta terça-feira, uma fotografia, nas redes sociais, que acabou por confundir alguns seguidores.

Depois de apresentar mais um programa, a estrela da SIC tirou uma fotografia no exterior dos estúdios da estação de Paço de Arcos, mostrando o visual escolhido para regressar a casa. Nos comentários, no Instagram, houve vários fãs a destacar as semelhanças da apresentadora com Alexandra Lencastre.

"Alexandra Lencastre?", "Parece a Alexandra Lencastre", "Eu ia jurar que era a Alexandra Lencastre", "Por momentos parecia a Alexandra Lencastre", "Parecia a Alexandra Lencastre, tive de rever a foto duas vezes", foram alguns dos comentários à publicação.