França registou 330 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas, uma subida ligeira relativamente ao boletim de véspera (306 óbitos).

O número total de óbitos é agora de 25.531.

No total, há 132.967 casos confirmados.

Esta terça-feira ficou marcada pelo dia negro no Reino Unido, que contou 693 vítimas mortais no último dia. Com um total de 29.427 passou hoje a ser o país europeu com mais mortes devido ao novo coronavírus, ultrapassando a Itália (29.315).