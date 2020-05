China ridiculariza Estados Unidos em novo vídeo de propaganda: "Era uma vez um vírus"

A China decidiu meter mais lenha na fogueira e ridicularizar a resposta dos Estados Unidos à pandemia de covid-19, depois de o país liderado por Donald Trump, que se referiu várias vezes ao novo coronavírus como “vírus chinês”, culpar Pequim pela propagação e criação do vírus.

“Era uma vez um vírus” é o título de um curto vídeo de propaganda, que foi difundido pela agência de noticias oficial chinesa, Xinhua. O vídeo usa peças de Lego para contar uma história em que ridiculariza a resposta norte-americana à propagação da covid-19, ao mesmo tempo que elogia a resposta chinesa ao vírus.

No vídeo, publicado a 29 de abril, a China é representada por um guerreiro terracota chinês e os Estados Unidos pela Estátua da Liberdade. As imagens mostram o guerreiro terracota com uma máscara, enquanto a Estátua da Liberdade surge de rosto descoberto. No mesmo vídeo, a China realça que avisou em janeiro que havia um novo vírus perigoso e diz à Estátua que use uma máscara. Contudo, a Estátua da Liberdade responde que “é apenas uma gripe”.

Já em março, a China ridiculariza a acusação de Trump, de que o país escondeu informações sobre a covid-19, lembrando que já tinha dito que o vírus era perigoso, mas os Estados Unidos desvalorizaram.

“Nós temos sempre razão, mesmo quando nos contradizemos”, diz a Estátua da Liberdade, que surge doente.

“É isso que eu adoro em vocês, americanos: a vossa consistência”, responde o guerreiro.

O uso de peças Lego no vídeo levou a empresa dinamarquesa a reagir, garantindo não teve “qualquer envolvimento” na produção.