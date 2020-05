"O Brasil é dirigido por um fantoche" que é "absolutamente ignorante, inimputável, incompetente e cruel”

Miguel Sousa Tavares criticou, duramente, o Presidente do Brasil, devido à forma como este tem atuado perante a pandemia de covid-19.

Durante o seu comentário semanal no Jornal das 8, da TVI, Sousa Tavares afastou a possibilidade de o Brasil ser alvo de um golpe militar em breve e apelidou mesmo Jair Bolsonaro de “fantoche”.

“Acho que Bolsonaro adoraria que houvesse um golpe militar que fechasse o Supremo Tribunal Federal que, eventualmente, fechasse o Congresso e o deixasse na presidência, mas não creio que isso vá acontecer. Acho que se os militares intervierem é para o apear do poder e não para o manter no poder contra o Congresso e a Justiça”, começou por dizer o comentador.

“Neste momento o Brasil é dirigido por um fantoche e até custa dizer isso, até dói a alma pensar que este é o país de Machado de Assis, João Cabral de Melo, Chico Buarque. Um país com gente extraordinária, que conseguiu eleger alguém que é absolutamente ignorante, inimputável, incompetente e cruel”, acrescentou, dizendo que as atitudes do chefe de Estado brasileiro perante a pandemia “revelam uma crueldade absoluta, um desprezo pela vida humana”.

O comentador realçou o “ar de desprezo” com que Bolsonaro trata o povo brasileiro e diz que este tem noção dos efeitos do vírus no país.

“Até parece que ele não conhece o Brasil, que não era capaz de prever que quando o vírus chegasse ao Brasil ia ser forte e feito. Que quando entrasse naquelas favelas adentro, com o sistema de saúde brasileiro que, infelizmente, é pouco acima de um país de terceiro mundo, ia ser terrível”, frisou.

Sousa Tavares atribuiu parte da culpa do que está a acontecer no país ao eleitorado brasileiro, nomeadamente àqueles que não queriam o Partido Trabalhista (PT) no poder.

“A classe média brasileira, culta, que não era ignorante e que achou que ia votar contra o PT de Lula, que achou que valia tudo e que achou que qualquer um servia desde que apeassem o PT do poder, tem aqui o resultado à vista. Quando cai a covid no Brasil, um país altamente vulnerável a este vírus, este é dirigido por um incompetente absoluto, um homem que não é apenas incompetente do ponto de vista político, como é incompetente do ponto de vista humano. E essa gente, esses que tinham obrigação, porque havia outras escolhas entre o PT e o Bolsonaro, é moralmente responsável pelo que está a acontecer no Brasil neste momento", disse.

Sousa Tavares concluiu dizendo que, apesar de tudo, o Brasil tem liberdade de imprensa e uma justiça que “funciona, a nível do Supremo Tribunal Federal” e isso deixa Bolsonaro “desesperado”. “Por isso é que ele diz: 'tenho comigo o povo, as forças armadas e Deus' . A trilogia que ele acha que o vai manter no poder, porque ele também acha que fala e nome de Deus”, rematou.