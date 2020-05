Neymar envolvido em polémica. Negou caso com ex-concorrente de reality show mas foram divulgadas mensagens

Futebolista desmentiu envolvimento com uma ex-concorrente do Big Brother Brasil e acabou por gerar polémica.

Neymar volta a estar envolvido em mais uma polémica, desta vez com uma ex-concorrente do programa Big Brother Brasil. Flayslane, a concorrente em questão, revelou que se envolveu com o futebolista, durante uma conversa com um apresentador de televisão. Contudo, o jogador desmentiu e reagiu à notícia ironicamente: “Rir para não chorar”.

Agora, e já depois de Flayslane garantir que tinha dito a verdade, e mostrando estar envergonhada perante a reação do jogador, uma amiga da ex-concorrente do reality show revelou, esta terça-feira, mensagens trocadas entre Neymar e Flayslane.

Nos prints, que mostram as alegadas conversas, Neymar terá enviado a sua localização para que Flayslane soubesse a distância e onde ele estaria. As imagens mostram ainda Neymar a escrever mensagens no Snapchat dirigidas à brasileira.

O envolvimento foi ainda confirmado pelo próprio ex-marido de Flayslane. "Você me envergonha como homem negando ter ficado com uma mulher e tentando invalidar a verdade dela só porque você é o tal do Neymar. Péssima atitude, cara, deixou a fama subir pra cabeça, né? Não é à toa que te chamam de 'menino Ney'. Honra as calças, macho”, escreveu nas redes sociais, dirigindo-se a Neymar.

De acordo com a imprensa brasileira, o alegado caso terá acontecido em outubro de 2016, quando o jogador estava de folga, depois de um jogo pela seleção brasileira.