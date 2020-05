Efemérides de 6 de Maio

1885 Pasteur executou há 135 anos a primeira experiência com o soro antirrábico.

1889 A Torre Eiffel, ícone de Paris, foi oficialmente aberta ao público há 131 anos, durante a Exposição Universal (6/5-31/10) de 1889 em Paris.

1908 Subiu ao trono Manuel II (1889-1932), último Rei português, depois do Regicídio (1/02/1908) e antes da Revolução Republicana de 5 de Outubro de 1910.

1974 Francisco Sá Carneiro, Pinto Balsemão, Magalhães Mota e outros elementos vindos da chamada ala liberal da antiga Assembleia Nacional, fundaram o Partido Popular Democrático, atual PSD, estando dos 3 vivos apenas o proprietário do Expresso (n.1937).

1978 Eusébio (1942-2014), um dos melhores jogadores de todos os tempos segundo a Federação de Futebol, depois de se estrear pelo Benfica numa polémica com o Sporting, fez o seu último jogo em Portugal há 41 anos, ao serviço do União de Tomar, na altura na II Divisão.

1994 Foi inaugurado há 25 anos o Eurotúnel (que permite uma travessia em 35 minutos), ligando a França com a Inglaterra por baixo do Canal da Mancha, pela Rainhainglesa e por Mitterrand.

2010 A Assembleia da República aprovou as propostas do Governo para a introdução de uma taxa de 45 por cento do IRS para rendimentos superiores a 150 mil euros anuais e a tributação das mais valias mobiliárias a 20 por cento, nos últimos tempos do Governo de Sócrates, e pouco antes de maiores aumentos de Vítor Gaspar.

2014 Os ministros das Finanças de dez países da UE, entre os quais Portugal, acordaram a aplicação progressiva de uma taxa sobre as transações financeiras sobre ações e produtos derivados a partir de janeiro de 2016.